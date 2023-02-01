В Муроме за взятку осуждена экс-глава Бюро медико-социальной экспертизы

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Муромский городской суд вынес приговор бывшему руководителю бюро-филиала №20, врачу по медико-социальной экспертизе Главного бюро МСЭ по Владимирской области Минтруда России.

Суд установил, что 25 апреля 2017 года глава муромского бюро получила 15 тысяч рублей за оформление и выдачу справки об установлении третьей группы инвалидности местной жительнице, которая не имела на ее получение законных оснований.

А уже 28 апреля на основании решения руководителя бюро женщине выдали справку и выписку из акта освидетельствования, согласно которым ей установили третью группу инвалидности бессрочно.

Сама экс-руководителю бюро СМЭ вину полностью признала. С учетом ее 26-летнего стажа работы, наличия пожилых родителей, состояния здоровья, многочисленных служебных наград и помощи следствию суд признал ее виновной и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Также ей запрещено на 2 года занимать должности, связанные с проведением медико-социальной экспертизы.

Приговор в законную силу не вступил.