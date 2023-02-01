Во Владимире за сутки вывезено более 2200 кубометров снега

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в ночь с 31 января на 1 февраля на улицах города работали 42 единицы различной уборочной техники Центра управления городскими дорогами. Сотрудники ЦУГД выполняли обработку проезжей части антигололедными средствами и вывозили снег с дорог и тротуаров. На улицах Гражданская, Фурманова, Крайнова, Чапаева, Добросельской и на Лыбедской магистрали произвели расчистку проезжей части.

На утром 1 января на работы по уборке города вышли 46 единиц техники ЦУГД, также вышли на смену 87 дворников. На расчистке парков, скверов и других общественных территорий занято еще 50 человек.

В общей сложности за минувшие сутки с улиц Владимира было вывезено 2200 кубометров снега силами самосвалов, совершивших более 110 рейсов. На обработку дорог ушло 124 кубометра песко-соляной смеси и 0,8 тонны бионорда.