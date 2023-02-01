Главой администрации Гороховецкого района стала Оксана Рябовол

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1 февраля состоялся конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Гороховецкого района. На нём рассматривались три кандидатуры, допущенные комиссией до конкурсных испытаний: завотделом управления образования администрации Гороховецкого района Светлана Кащенко, и.о. главы администрации Гороховецкого района Оксана Рябовол и руководитель МКУ «Административный центр Гороховецкого района» Андрей Чистяков.

Все кандидаты представили депутатам райсовета своё видение социально-экономического развития Гороховецкого района. Было принято решение поддержать кандидатуру Оксаны Рябовол.

Оксана Григорьевна Рябовол родилась в Гороховце в 1973 году, имеет высшее образование. С ноября 2019 года замещала должность заместителя главы администрации Гороховецкого района. 19 ноября 2022 года её назначили исполняющим обязанности главы администрации Гороховецкого района.