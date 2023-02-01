В Киржачском районе простились с добровольцем, погибшим на Украине

. Фото: Иван МАКЕЕВ

1 февраля в Киржачском районе похоронили добровольца, погибшим на Украине.

Александр Грибков героически погиб, выполняя свой воинский долг в специальной военной операции, сообщил в соцсетях глава администрации Киржачского района Сергей Будкин.

- Друзья и знавшие его люди отзываются о нем как о простом, открытом человеке, очень отзывчивом и искреннем. Таким он и останется в памяти каждого, кто был с ним знаком. Приношу искренние соболезнования родным и близким Александра! Быть воином - жить вечно! Вечная память Герою! - написал Сергей Будкин.