Во Владимирской области прокуратура выигрывает в судах 96 процентов исков

Фото областной прокуратуры

В 2022 году прокурорами в суды общей юрисдикции было направлено почти 4 тысячи исковых заявлений на общую сумму более 160 миллионов рублей. Обращение в суд потребовалось для устранения каждого десятого из выявленных нарушений.

Результативность работы прокуроров остается на высоком уровне: из общего числа рассмотренных судами признаны обоснованными и удовлетворены 96% исков.

Особое внимание уделялось соблюдению трудовых, жилищных и иных прав. Приняты меры к обеспечению жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилье. Восстановлены права на социальные выплаты, льготное лекарственное обеспечение, возвращены денежные средства, затраченные на приобретение лекарств.

В сфере экономики наибольшее количество исков было по фактам нарушений законодательства о государственной и муниципальной собственности и землепользовании. Предъявлено почти 100 исков на сумму более 25 миллионов рублей.

Наиболее массовыми являются иски об административном надзоре, о выселении, об ограничении (отмене ограничения), лишении родительских прав и восстановлении в родительских правах, о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью.

В Арбитражный суд прокурорами в прошлом году направлено 99 заявлений. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 1 миллион рублей.