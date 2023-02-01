В прошлом году во Владимирской области родилось 8856 детей

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В 2022 году в ЗАГСе зарегистрировали рождение 8 856 детей. Из новорождённых мальчиков было 4 567, девочек - 4 280, а двоен - 89, сообщает Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона.

В 3 206 семьях появился первый ребенок. В 3199 семьях родился второй ребенок. А вот тех, кто стал родителями в третий раз уже 1 634. Четвертый ребенок появился в 460 семьях. 313 семей отпраздновали рождение от 5 до 10 ребёнка. В двух семьях родилось по двенадцатому ребёнку, а в одной семье из Владимирской области родился четырнадцатый малыш.

По статистике, чаще всего мамами становились в 25 лет, а папами - в 26 лет. А вот второй раз родителями становились женщины в возрасте 32 лет, а мужчины - в 33 года.

Детям давали чаще всего имена: Артем, Михаил, Максим; София, Виктория, Ева.

Самые редкие имена для новорожденных: Аполлон, Всеслав, Космос, Ричард; Аи, Добромира, Забава, Серебрина.