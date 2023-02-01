Владимирцы накопили на банковских счетах 252 миллиарда рублей

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Как сообщает Отделение Владимир Банка России, в настоящее время жители Владимирской области хранят на счетах в банках около 252 миллиардов рублей, причем более 96 процентов вкладов оформлены в рублях, что даже более выгодно, чем деньги, размещенные в валюте.

Чаще всего владимирцы кладут средства на счета по срочным вкладам, где деньги размещают на определенный период. В общей сложности сумма на таких вкладах составила 171 миллиард рублей.

Остальные разместили деньги на текущих счетах, где находится 81 миллиард рублей.

В региональном отделении Банка России отметили, что жители региона активнее стали использовать накопительные счета, которые выгодно открывать для хранения небольших сумм, которые могут понадобиться в ближайшее время и на которые можно когда угодно снимать и вносить деньги. Правда, проценты устанавливает сам банк, который может их и понизить.

По сведениям банкиров, свои накопления увеличили и бизнесмены Владимирской области. На счетах предприятий и организаций находится более 45 миллиардов рублей, причем средства индивидуальных предпринимателей за 2022 год превысили сумму в 11 миллиардов рублей.