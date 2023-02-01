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НовостиОбщество1 февраля 2023 9:35

Во Владимирской области Рпенский проезд должен открыться в ноябре

Такие сроки обозначили подрядчики в ходе встречи с депутатами Заксобрания
Алексей КОТМЫШЕВ
Алексей Немков рассказывает о строительстве Рпенского проезда

Алексей Немков рассказывает о строительстве Рпенского проезда

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщалось ранее, 31 января делегация депутатов Законодательного Собрания Владимирской области совместно с руководством Владимира выезжало на строительство будущего Рпенского проезда, где руководитель ГУП «ДСУ-3» Алексей Немков, являющийся генеральным подрядчиком, рассказал о ходе возведения будущей магистрали.

Во время обсуждения подрядчики заверили, что хотя и существует ряд трудностей, которые затормозили строительство, сейчас работы вернулись в график, и завершение возведения Рпенского проезда должно состояться уже в ноябре 2023 года.