Во Владимирской области Рпенский проезд должен открыться в ноябре

Алексей Немков рассказывает о строительстве Рпенского проезда Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщалось ранее, 31 января делегация депутатов Законодательного Собрания Владимирской области совместно с руководством Владимира выезжало на строительство будущего Рпенского проезда, где руководитель ГУП «ДСУ-3» Алексей Немков, являющийся генеральным подрядчиком, рассказал о ходе возведения будущей магистрали.

Во время обсуждения подрядчики заверили, что хотя и существует ряд трудностей, которые затормозили строительство, сейчас работы вернулись в график, и завершение возведения Рпенского проезда должно состояться уже в ноябре 2023 года.