В Суздале предприниматель задержан за попытку дачи взятки полицейскому

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 27 января 55-летний местный житель, владеющий собственным бизнесом, пытался передать 15 тысяч рублей оперуполномоченному отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Взятку мужчина пытался дать, чтобы избежать ответственности за то, что нарушил требования о маркировке товаров, о чем и стало известно полицейским. Причем мужчину предупредили о незаконности его действий, но он все равно настаивал на «вознаграждении».

В результате его действия зафиксировали члены следственно-оперативной группы, по факту покушения на дачу взятки следователи СУ СК России по Владимирской области возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.