В роддомах Владимирской области начали выдавать электронные свидетельства о рождении

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Новый суперсервис «Рождение» начал свою работу во Владимирской области. На сегодняшний день он прошел «обкатку» в роддомах региона.

— Сегодня мама при рождении ребенка может дистанционно оформить свидетельство и получить его в ЗАГСе без очередей, — поясняет директор МИАЦ Юлия Арсенина.

Все 9 роддомов региона имеют техническую возможность выдавать электронные свидетельства о рождении. Областной перинатальный центр, ОКБ, роддом №2, Ковровская многопрофильная горбольница №1 уже сделали это.

— Оформление электронного медицинского свидетельства о рождении автоматически запускает целый проактивный комплекс услуг – регистрация рождения ребёнка, присвоение ИНН и СНИЛС ребенку, оформление выплаты материнского капитала, запись в детский сад и оформление пособий, — рассказывает Юлия Арсенина.

При поступлении в роддом каждой женщине должна быть предоставлена полная информация о том, как она может получить свидетельство о рождении: в электронном или бумажном виде, какие условия должны быть для этого соблюдены. Главное — оба родителя (если они в браке) должны быть пользователями и иметь подтвержденную запись на Госуслугах.

— В течение часа доктор, который принимает роды, заполняет медицинское свидетельство в электронном виде. Оно отправляется в федеральную систему, и в течение первых суток уже приходит пациентке на портал Госуслуг, - говорит главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова,