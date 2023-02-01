Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 февраля 2023 8:23

На железнодорожном вокзале Владимира у пассажира украли дорогой телефон

Транспортные полицейские раскрыли кражу и задержали подозреваемого
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, в дежурную часть отдела обратился 28-летний молодой человек, который рассказал о пропаже своего телефона стоимостью 40 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, он задремал на вокзале в ожидании своего поезда, а когда проснулся, не обнаружил гаджет, который до этого держал в руках.

Сотрудники транспортной полиции смогли установить личность подозреваемого, которым оказался 42-летний бездомный мужчина. Он приехал во Владимир из Москвы и ждал поезда на Нижний Новгород. По версии следствия, ночью в зале ожидания он вытащил телефон из рук молодого человека и был таков. Сейчас мужчину задержали, телефон изъяли и вернули законному владельцу.

По факту кражи следователи возбудили уголовное дело, на время следствия подозреваемого заключили под стражу.