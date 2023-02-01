В Гусь-Хрустальном инспекторы ГИБДД проверили состояние дорог

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники ГИБДД отдела полиции Гусь-Хрустального района вышли на дороги с проверками по соблюдению законодательства в части содержания автомобильных дорог в условиях зимы.

По результатам проверок сотрудники Госавтоинспекции обнаружили ряд нарушений, так что по результатам на виновных сотрудников дорожных и коммунальных организаций были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Материалы направлены в суд.

Конкретное число протоколов в полиции не уточнили.