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НовостиОбщество1 февраля 2023 8:08

В Гусь-Хрустальном инспекторы ГИБДД проверили состояние дорог

Полицейские убедились, что уборка снега в городе проводится плохо
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники ГИБДД отдела полиции Гусь-Хрустального района вышли на дороги с проверками по соблюдению законодательства в части содержания автомобильных дорог в условиях зимы.

По результатам проверок сотрудники Госавтоинспекции обнаружили ряд нарушений, так что по результатам на виновных сотрудников дорожных и коммунальных организаций были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Материалы направлены в суд.

Конкретное число протоколов в полиции не уточнили.