Стародворскую больницу в Суздальском районе ждет капитальный ремонт

фото Министерства здравоохранения Владимирской области

31 января министр здравоохранения Артём Осипов совместно с главным врачом Сергеем Тимкиным посетили структурное подразделение Суздальской районной больницы в поселке Старый двор.

В январе 2023 года завершены торги на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания. В 2024 году в планах завершить ремонт основного здания — в том числе стационара, который располагался на втором этаже.

Ну а сейчас наиболее остро стоит вопрос лицензирования отдельных видов амбулаторно-поликлинической помощи, оказываемых в больнице. Для этого на неделе в Старый двор будут направлены специалисты Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора.