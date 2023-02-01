Во Владимире временно отключат отопление в 27 домах

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает администрация города Владимира, теплоснабжающая организация будет проводить ремонт на тепловых сетях в районе дома №40 «б» по улице Сурикова, в связи с чем 1 февраля с 9.00 до 20.00 в плановом порядке будет отключено тепло в следующих домах: по улице Балакирева в домах №26 «а», 28 и 28 «а», по улице Стасова № 31, 36, 36 «а», 38, 40, 40 «а», 40 «б», 42, 44/11, по улице Сурикова №2, 4, 6, 8, 10, 12/26, по улице Чайковского №21, 21 «а», на проезде Чайковского №1, 3, 5, 7, 9.

Также в связи с ремонтом тепловых сетей на улице Северная тепло отключат в домах №53 и 53 «а» по указанной улице 1 февраля с 9.00 до 17.00.

Коммунальные службы приносят владимирцам извинения за доставленные неудобства.