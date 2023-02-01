Во Владимирской области 1 февраля 2023 года коронавирусом заболели 36 человек

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 февраля 2023 года лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 7 сл. в г.Владимире, 3 сл. в Муромском, 6 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 1 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Александровском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179287 случаев заболевания (49758 сл. в г. Владимире, 19361 сл. в Муромском, 21187 сл. в Ковровском, 6385 сл. в Петушинском, 8637 сл. в Кольчугинском, 10989 сл. в Александровском, 7242 сл. в Юрьев-Польском, 15972 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3588 сл. в Собинском, 1986 сл. в г. Радужный, 5844 сл. в Киржачском, 4103 сл. в Камешковском, 3309 сл. в Гороховецком, 4573 сл. в Меленковском, 6061 сл. в Вязниковском, 6229 сл. в Суздальском, 2322 сл. в Селивановском).