Во Владимире произошел пожар в здании научно-технологического центра

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 01.10 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал о пожаре в здании, принадлежащем НТЦ «Владэластопен».

На место ЧП немедленно выехал 41 сотрудник Владимирского пожарно-спасательного гарнизона на 12 машинах, включая 11 человек на двух машинах от поисково-спасательного отряда Владимира и аварийно-спасательной службы.

К моменту приезда первых расчетов внутри одноэтажного здания наблюдалось задымление. Три звена газодымозащитников прошли внутрь и вскоре ликвидировали пожар на площади 300 квадратных метров, не дав ему распространиться по всему зданию.

Никтоиз людей не погиб и не пострадал. Внутри сгорела готовая продукция, также пострадали кровля и конструкции здания и его внутренняя отделка.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.