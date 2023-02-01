Во Владимирской области мобилизованный получил год колонии за самовольную поездку домой

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимирский военный гарнизонный суд сообщает, что мобилизованному из 33 региона дали год колонии-поселения за самовольное оставление части.

В октябре прошлого года жителя Кольчугинского района отправили в войсковую часть в Пакино, где он должен был тренироваться восемь дней.

- Уже во время следования в воинскую часть, он решил самовольно оставить место службы и убыть к себе домой, поскольку полагал, что занятия по боевой подготовке с личным составом не проводятся, а также потому, что он соскучился по дому, - сообщили в суде. - 4 ноября после 9 часов, узнав, что его отсутствие на службе обнаружено, он добровольно прибыл в военную комендатуру Коврова, где дал объяснения по факту самовольного оставления места службы.

Свою вину он полностью признал. Владимирский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к одному году в колонии-поселении.