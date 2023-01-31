За сутки во Владимире израсходовали 338 кубометров песко-соляной смеси

фото с сайта мэрии

За прошедшие сутки израсходовано 338 кубометров песко-соляной смеси и 0,8 тонны бионорда. Из города вывезено свыше 2550 кубометров снега - самосвалы выполнили около 130 рейсов.

31 января 46 единиц техники и 65 рабочих ручной уборки ЦУГД продолжили уборку снега и антигололедную обработку магистралей, тротуаров, лестниц, остановок общественного транспорта, подходов к объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Продолжают уборку снега и антигололедную обработку городских общественных пространств работники трех районных МКУ «Благоустройство». Ежедневно на эти работы направляются более 50 рабочих ручной уборки, а также тракторы с навесным оборудованием, самосвалы и другая спецтехника.

Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира и о местах повреждения дорожного покрытия можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).