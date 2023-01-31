В Вязниках местный житель обвиняется в культивации и хранении наркотиков

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Вязниковского района завершили расследование уголовного дела по двум статьям: за содержание наркопритона и незаконное хранение наркотиков.

По версии следствия, 35-летний местный житель в ноябре и декабре минувшего года предоставлял свой гараж наркозависимым людям, а также снабжал их необходимым для употребления марихуаны.

Сам наркотик он самостоятельно вырастил в своем погребе, откуда полицейские изъяли 430 граммов конопли и 210 граммов готовой марихуаны.

Сам мужчина вину признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Вязниковский городской суд.