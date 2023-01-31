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НовостиОбщество31 января 2023 6:29

Во Владимирской области началась операция ГИБДД «Автобус»

Сотрудники Госавтоинспекции уделят особое внимание пассажирскому транспорту
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, особенно внимательно сотрудники дорожной полиции будут следить за тем, как водители проезжают пешеходные переходы и светофоры.

К сожалению, повод к этому есть — 25 января на улице Мира во Владимире под колесами городского автобуса «ЛиАЗ» погибла пожилая женщина.

Сотрудники ГИБДД уже проверили на территории Владимира более 60 автобусов и выявили семь нарушений, было составлено четыре административных протокола. Два касаются проезда перекрестка на красный свет, еще два за не предоставление преимущества в движении.

Проверка автобусов будет продолжена, в том числе в других муниципалитетах региона.