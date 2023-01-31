Владимирское "Торпедо" начало подготовку к сезону

фото с официального сайта "Торпедо"

30 января футболисты владимирского «Торпедо» начали подготовку к продолжению спортивного сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что команду покинул Игорь Родионов, перебравшийся в Новосибирск. Павел Горбачёв находится на просмотре в «Динамо-2» (Москва). Восстанавливающийся после травмы Владислав Лабзин присоединится к коллективу позднее.

А вот те, кто собрался на стадионе, увидели обновленную раздевалку чёрно-белой дружины. В ближайшие дни футболистов ждут тренировки, медицинское обследование, товарищеские поединки.