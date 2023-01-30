Во Владимире отклонили проект застройки в районе улицы Жуковского

фото с сайта городской администрации

Городское управление архитектуры и строительства сообщает о том, что на прошедшей неделе издано постановление об отклонении документации по планировке территории в районе улиц Жуковского, Комиссарова, Соколова-Соколенка и СНТ «Текстильщик». Основанием для отказа стали, в частности, результаты общественных обсуждений, которые состоялись в декабре 2022 года - январе 2023 года.

По закону на территории, ограниченной улицами Жуковского, Комиссарова, Соколова-Соколенка и СНТ «Текстильщик», разрешено строить многоквартирные дома высотностью до 17 этажей. Застройщик обратился в администрацию города Владимира с документацией о согласовании соответствующей планировки территории, планируя построить на этих землях два 17-этажных жилых дома на 531 квартиру. Однако получил отказ.

Перечень замечаний обширен – от сверхнормативной загрузки школы № 38, где должны будут учиться дети из новых домов, до отсутствия нормального подъезда к садовым участкам в СНТ «Текстильщик». К слову, схема инженерных сетей новостроек также выполнена без учета границ земельных участков собственников садового товарищества.

Разработчик проектной документации «MIR-Architects» должен учесть эти и другие замечания и предоставить требуемые обоснования, материалы и результаты инженерных изысканий в управление архитектуры и строительства администрации города Владимира.