Муромлянка завоевала бронзу чемпионата России

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28-29 января на дорожке ледового дворца «Байкал» в Иркутске прошел Чемпионат России по конькобежному спорту по многоборью.

На старт вышли сильнейшие мужчины и женщины получившие допуск по итогам отборочных соревнований, чтобы определить сильнейшего по итогам классического (500м+3000м+1500м+5000м - у женщин; 500м+5000м+1500м+10000м - у мужчин) и спринтерского (500м+1000м+500м+1000м - у женщин и мужчин) многоборья.

Владимирскую область представляла Елена Еранина. Спортсменка выступала по программе классического многоборья. По итогам 4-х дистанций Елена завоевала бронзовую медаль.