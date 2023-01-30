Владимирская область попала в десятку регионов с низким уровнем безработицы

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На 1 января 2023 года в регионе зарегистрированы 4332 безработных, количество вакансий – 14818.

- По данным Росстата, уровень общей безработицы у нас составляет 2,8 процента. По этому показателю Владимирская область входит в десятку регионов Российской Федерации с низким уровнем безработицы, – сообщил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.

В прошлом году более 2000 человек прошли переобучение по востребованным в регионе профессиям (в основном это современные цифровые специальности). На единой цифровой платформе «Работа России» было доступно более 500 образовательных программ. Доля трудоустроившихся после переобучения составила 85 процентов.

Кроме того, для стабилизации рынка труда был запущен механизм поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса.

«Это организация оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, субсидирование переобучения работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Также введены компенсационные выплаты за создание временных рабочих мест для сотрудников, находящихся под риском увольнения. На эти цели было выделено 111 млн рублей. Данными мероприятиями охвачено свыше 2 тысяч граждан», – отметил Андрей Григорьев.

В зоне особого внимания – вопросы трудоустройства молодёжи, в том числе легализация трудовой деятельности молодых людей.