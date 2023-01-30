Владимирских водителей предупреждают о снеге и ледяном дожде

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По данным синоптиков, с 30 января по 2 февраля во Владимирской области ожидаются снег и сильный ветер до 15 м/с. Возможен ледяной дождь.

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород просит водителей быть предельно внимательными на дорогах. Выбирать скоростной режим по погодным и дорожным условиям, увеличивать дистанцию с впереди идущими автомобилями и не совершать опасных маневров.

Дорожно-эксплуатационные организации, обслуживающие федеральные автодороги М-7 «Волга», Р-132 «Золотое кольцо», переводятся на усиленный режим работы. Участки дорог, превентивно обрабатываются противогололедными материалами.

Круглосуточный мониторинг за дорожной ситуаций ведется с помощью 80-и видеокамер, 31-й метеостанции и 55-и постов учета интенсивности движения. Дорожные патрули постоянно находятся на трассах и контролируют состояние дорожного покрытия. Вся информация в режиме реального времени поступает в Ситуационный центр. В информировании водителей о дорожной ситуации на дорогах задействованы 15 табло переменной информации.

Телефон для связи с диспетчерской 8-800-505-76-52 (круглосуточно, звонок бесплатный). Дорожники готовы оперативно отреагировать на сообщения о нештатных ситуациях и оказать необходимую помощь водителям.