За гостиницей "Заря" могут построить восьмиэтажный дом

проект с сайта городской администрации

Городская администрация представила на общественные слушания проект планировки территории, ограниченной улицами Садовой, Ново-Ямской, Пичугина и проспектом Ленина.

Проект узаконивает пристройку общественно-делового назначения к гостинице «Заря», строительство магазина и 8-этажного дома на пустыре за гостиницей. В доме смогут поселиться 92 человека. Проектом предусматривается размещение 20 парковочных мест на территории дома и 25 мест в подземном паркинге.

С экспозицией документации по планировке территории можно ознакомиться в течение 14 дней с 27 января в управлении архитектуры и строительства администрации города Владимира по адресу: Октябрьский проспект, д.47, 5 этаж, кабинет № 528. Режим работы экспозиции: вторник и четверг 08:30-12:00, 12:30-17:00.