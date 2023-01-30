Скорая начала оказывать помощь жителям поселка Вольгинский

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30 января на совещании в Правительстве Владимирской области обсудили ситуацию с организацией работы службы скорой медицинской помощи в посёлке Вольгинский.

Напомним, население Вольгинского обслуживало отделение скорой помощи, подведомственное медицинскому центру «Решма». Это учреждение приняло решение закрыть отделение СМП с 1 января 2023 года. На сегодняшний день введена временная схема работы.

«Переговоры с руководством «Решмы» продолжаются, вопрос находится в проработке. Однако уже сегодня медцентр возобновил оказание скорой медицинской помощи жителям Вольгинского. В понедельник и вторник в готовности – «скорая» медцентра, в среду и четверг выходит наша «скорая» из Петушинской ЦРБ. Кто будет работать по пятницам и выходным дням – проводим консультации. Стремимся добиться, чтобы ФМБА оказывало скорую медицинскую помощь населению посёлка круглосуточно, но на переходный период поможем. Сделаем всё необходимое, чтобы жители получали медицинскую помощь в полном объёме», – отметил вице-губернатор Константин Баранов.

Он также сообщил, что решается вопрос с выездом в территорию узких специалистов (в частности, там нет педиатра, невролога и кардиолога). Первый запланирован на середину текущей недели, часть лабораторных исследований будет проводить Петушинская ЦРБ.