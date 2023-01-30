В Александровском районе простились с двумя мобилизованными, погибшими на Украине

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Александровская епархия, в их районе похоронили двоих военных, погибших на Украине.

Известно, что первый был 40-летним уроженцем Александрова и погиб 24 января. Панихида состоялась 30 января на кладбище Александрова.

Ранее в последний путь проводили 27-летнего мобилизованного из села Мошнино. Он погиб 24 декабря. Чин отпевания совершил благочинный Александровского церковного округа протоиерей Олег Михайлов и настоятель Богородице-Рождественского храма посёлка Балакирево протоиерей Иоанн Девликамов.