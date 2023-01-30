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НовостиОбщество30 января 2023 10:38

С начала года во Владимирской области образовалось 7 очагов бешенства

Они возникли в 4 районах региона
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональное управление Роспотребнадзора по итогам 12 месяцев 2022 года сообщает о большом количестве зарегистрированных укусов, ослюнений и оцарапываний людей животными - 3037 случая. Из них, укусы нанесённые дикими животными – 180 случаев, укусы нанесенные собаками – 2136 случаев.

С начала года в регионе образовалось семь эпизоотических очагов бешенства: во Владимире (лиса), Гороховце (домашняя собака), Ковровском районе п.Санаторий им. Абельмана (лиса), Камешковском районе с. Второво (лиса), с. Фомиха (бездомная собака), д. Сосновка (бездомная собака), с. Палашкино (домашняя собака).

В очагах бешенства проводятся все необходимые профилактические, диагностические, ограничительные и иные меры, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства. Осуществляется вакцинация пострадавших и контактных животных и людей.