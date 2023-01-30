Благоустройство Добросельского парка во Владимире обернулось уголовным делом

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Прокуратурой Владимира проведена проверка благоустройства парка "Добросельский". Было установлено, что 24 ноября 2021 года городское управление ЖКХ заключило контракт на выполнение одного из этапов благоустройства парка. Проектно-сметной документацией предусматривалось, среди прочего, выполнение работ по устройству видеонаблюдения.

Система в полном объеме подрядчиком своевременно смонтирована не была, частично установлены лишь камеры видеонаблюдения без их фактического подключения, в том числе, ввиду отсутствия на момент завершения работ помещения (поста наблюдения), пригодного для размещения мониторов и иного необходимого оборудования.

Об указанном недостатке заказчик уведомлялся подрядной организацией и был достоверно осведомлен. Каких-либо замечаний, требований, претензий со стороны УЖКХ в адрес подрядчика не направлялось.

Несмотря на незавершение всего комплекса работ по благоустройству парка, представителем УЖКХ администрации города подписан акт приемки выполненных работ и перечислены деньги.

30 января было возбуждено уголовное дело по статье "служебный подлог".