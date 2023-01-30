Во Владимире в центре города состоялись рейды по охране общественного порядка

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в рейды вышли сотрудники полиции совместно с представителями мэрии, дружинников и частных охранных предприятий.

Рейды проводились на улице Большая Московская от Золотых Ворот до Соборной площади, а также на улицах Девическая, Никитская, Гагарина, Георгиевская и Спасская.

В общей сложности за время рейдов было раскрыто одно преступление, составлено 22 административных протокола за появление в нетрезвом виде и распитие алкоголя, а также за мелкое хулиганство. Еще 40 нарушителей задержали инспекторы ГИБДД, в том числе четырех пьяных водителей.

Кроме того, проверили пять общепитов, торгующих алкоголем, в одном из которых выявили продажу алкоголя несовершеннолетнему. По данному факту также составлен протокол.

Подобные рейды будут проводиться и в будущем.