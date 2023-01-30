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НовостиОбщество30 января 2023 9:39

В Коврове на два дня сняли ограничение движения на Павловском мосту

Работы по ремонту путепровода тем временем продолжаются
Алексей КОТМЫШЕВ
Павловский мост

Павловский мост

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщили в администрации города Коврова, 30 и 31 января отменяется ограничение движения на Павловском мосту. Связано это с тем, что работы по монтажу балок перекрытия был завершен.

Напомним — мост через железную дорогу, связывающий северную и южную части города и находящийся на центральной улице города, начали ремонтировать в связи с большим износом. Реконструкция должна полностью завершиться в ноябре 2023 года. На время работ на Павловском мосту введены ограничения для движения транспорта. В частности, одна из полос была закрыта, также через путепровод не пропускают грузовики.