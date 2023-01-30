В Коврове жителя Ульяновской области осудят за убийство приятеля

Фото: кадр с видео оперативной съемки. Предоставлено СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях было завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства.

8 ноября дорожный рабочий на трассе М-7 «Волга» в Ковровском районе обнаружил неподалеку от дорожного полотна труп мужчины с признаками насилия.

Следователи и полицейским тут же приступили к розыскам и установили, что подозреваемый мог передвигаться на автомобиле «Соболь». Оказалось, что принадлежит машина 40-летнему жителю Ульяновской области, который временно живет в одном из поселков Ковровского района. Вскоре мужчину задержали, и он признался в убийстве.

По версии следствия, ульяновец и его 29-летний земляки приехали в Ковровский район на заработки. В один из ноябрьских дней из-за денежных долгов между ними вспыхнула ссора, во время которой старший избил младшего, в том числе нанося удары ножом. От полученных травм тот скончался.

Чтобы скрыть убийство, обвиняемый завернул тело в плед и увез за 20 километров от места происшествия, бросив его в придорожной полосе.

Свою вину мужчина признал, на время следствия его заключили под стражу. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.