Во Владимире анонсировали транспортную реформу

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В областном центре прошло заседание Комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию и местному самоуправлению совместно с Союзом российских городов на тему. Речь шла о развитии транспорта.

При численности населения в 350 тысяч человек во Владимире в год перевозят около 49 миллионов пассажиров на автобусах и около 14 миллионов пассажиров на троллейбусах. Износ транспорта составляет 70% - в парке автобусов и более 60% - в парке троллейбусов. Каждый день на маршруты не выходит 20% существующих автобусов и троллейбусов, и одна из причин – нехватка водителей, сообщает Зебра-тв.

Мэр Дмитрий Наумов анонсировал транспортную реформу. Необходимо обновление автопарка и его увеличение, обустройство выделенных полос для общественного транспорта, реконструкция контактной троллейбусной сети, расширение дорог в отдалённых районах, модернизация транспортной сети с привязкой к новым районам, решение кадровой проблемы (не хватает водителей), а также разделение маршрутов троллейбусов и автобусов во избежание конкуренции.

С министерством финансов Владимирской области обсуждается схема применения лизингового механизма, который позволит приобрести единоразово от 50 до 100 единиц транспорта.