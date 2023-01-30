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НовостиПроисшествия30 января 2023 8:42

В Коврове иностранца осудили за кражи денег из автомобилей

Ему инкриминировалось два аналогичных эпизода
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ковровский городской суд вынес обвинительный приговор жителю ближнего зарубежья, который обвинялся в совершении краж с причинением значительного ущерба.

Суд установил, что вечером 29 мая 2020 года мужчина камнем разбил боковое окно автомобиля «Фольксваген Туарег», припаркованного у дома №31 по улице Тургенева, и стащил оттуда лежавшие в подлокотнике 170 тысяч рублей и мобильный телефон, а также документы.

А уже через несколько дней при помощи спрятанного в рукав гвоздодера этот же мужчина разбил стекло автомобиля «Ниссан Теана» у дома №54 по улице Брюсова, откуда украл кошелек, в котором находилось 70 тысяч рублей и 32 доллара США.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил виновного к 1 году колонии-поселения. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших на 240 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.