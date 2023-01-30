В Киржаче дорожников наказали за плохую уборку улиц от снега

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Киржачского района проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Совместно с сотрудниками ГИБДД прокуроры вышли на дороги районного центра и обнаружили многочисленные нарушения на улице Сосновой. Здесь оказалось скользко, а на проезжей части сфромировался плотный снежный покров, местами со стекловидной наледью.

В связи с этим в адрес руководителя ГУП «ДСУ-3» было внесено представление об устранении нарушений, которое сейчас находится на рассмотрении.

В то же время, на начальника «Киржачского ДРСУ» было возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

Фактическое устранение нарушений находится на прокурорском контроле.