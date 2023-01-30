Во Владимирской области одобрили выплату единого пособия на 10 тысяч детей

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Отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Владимирской области назначило единое пособие на 10650 детей до 17 лет и а также для 377 беременных женщин. Всего к настоящему времени в фонд поступило 19617 заявлений на новую выплату. Их прием начался с 28 декабря на портале госуслуг.

Помимо этого, за январь одобрили выплаты на 245 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь выплата на таких детей входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи – в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия.

Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.