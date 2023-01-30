Владимирская область примет крупный научный форум по истории России

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Владимир и Суздаль примут один из ведущих научных форумов по истории России — Миловские чтения. Площадкой для проведения конференции наряду с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова станет Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Чтения памяти выдающегося российского историка Леонида Васильевича Милова посвящены периоду Средневековья и раннего Нового времени в истории России. Они проводятся раз в два года под эгидой исторического факультета МГУ и Отделения историко-филологических наук РАН. Предстоящий форум — седьмой по счёту.

Форум соберёт сотни крупнейших специалистов из нашей страны и из-за рубежа. Сейчас формируется пул будущих участников. Планируется, что на предстоящий VII форуме будет заявлено около 140 докладов, кроме того, в ходе заседаний секций специалисты могут обсудить дискуссионные темы и вопросы.

Как сообщил заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Олег Рыжков, сейчас в регионе-33 уже началась работа по организации будущего форума. Ориентировочно он состоится 15-17 ноября 2023 года.