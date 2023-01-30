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НовостиОбщество30 января 2023 7:48

Во Владимире начинает работу «Движение первых»

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 января во владимирской школе №2 торжественно откроется первичное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

С 2017 года средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза И.Е. Жукова г. Владимира стала пилотной школой Российского движения школьников (РДШ), ее педагоги и учащиеся активно вовлечены в проекты РДШ, Юнармии и добровольческого движения.

В открытие первичного отделения новой детской общественной организации примут участие ученики 8-11 классов. Также в программе мастер-классы и концерт от активистов школы.

В ближайшие 2 недели в регионе планируется открыть более 20 «первичек» РДДМ «Движение первых».