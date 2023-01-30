В Муроме местный житель обвиняется в восьми кражах из супермаркетов

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели муромской полиции на днях завершили расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего местного жителя в восьми мелких кражах, совершенных повторно.

В минувшем декабре в полицию Мурома поступило несколько заявлений от директоров магазинов о краже товаров. Сотрудники уголовного розыска в ходе работы смогли вычислить и задержать подозреваемого.

По версии следствия, молодой человек приходил в магазины, забирал с витрин алкоголь и продукты и скрывался незамеченным. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Сам парень вину признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Муромский городской суд.