Во Владимирской области 30 января 2023 года коронавирус выявлен у 31 человека

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 января 2023 года лабораторно подтвержден 31 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи: 5 сл. в г.Владимире, 4 сл. в Муромском, 6 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 2 сл. в Александровском, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 3 сл. в Киржачском, 1 сл. в Меленковском, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179218 случаев заболевания (49745 сл. в г. Владимире, 19356 сл. в Муромском, 21177 сл. в Ковровском, 6382 сл. в Петушинском, 8636 сл. в Кольчугинском, 10980 сл. в Александровском, 7241 сл. в Юрьев-Польском, 15964 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3585 сл. в Собинском, 1985 сл. в г. Радужный, 5841 сл. в Киржачском, 4100 сл. в Камешковском, 3306 сл. в Гороховецком, 4572 сл. в Меленковском, 6057 сл. в Вязниковском, 6228 сл. в Суздальском, 2322 сл. в Селивановском).