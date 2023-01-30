Из Владимирской области с нарушением вывезено 1500 кубометров лесной продукции

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, с 17 по 25 января сотрудники отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна провели мониторинг системы учета древесины и сделок с ней.

В результате этой работы было установлено, что четыре предпринимателя и две компании, занимающиеся заготовкой леса и ее продаже в Селивановском, Меленковском, Судогодском и Кольчугинском, а также Селивановском районах, допустили нарушения в области карантина растений, связанные с вывозом своей продукции.

Оказалось, что более 1500 кубометров пиломатериалов хвойных пород из Владимирской области вывезли в Московскую, Нижегородскую, Ростовскую области и Краснодарский край, без оформления карантинного сертификата, который подтверждает, что древесина не заражена вредителями.

В связи с этим всем организациям были объявлены предостережения.