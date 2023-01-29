Во Владимирской области в два раза выросло производство сыра

Фото: Михаил РЯБИНИН

Как сообщает Министерство сельского хозяйства Владимирской области, за 11 месяцев минувшего года было отгружено на 29 процентов больше товаров собственного производства, чем годом ранее.

При этом охлажденное мясо дало рост на 148 процентов, мясные полуфабрикаты на 144, переработка и консервирование овощей и фруктов на 137, производство мучных кондитерских изделий не длительного хранения почти 143 процента, а производство кофе выросло до 129 процентов.

Наконец, производство сыра дало наибольший результат, и выросло в два раза.