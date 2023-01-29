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НовостиОбщество29 января 2023 14:07

Во Владимирской области в Дюкинском заказнике живут шесть видов летучих мышей

Заказник расположен на территории Судогодского района
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как сообщает правительство Владимирской области, специалистами Дирекции особо охраняемых природных территорий региона установлено обитание не менее семи видов летучих мышей в Дюкинском заказнике.

Так, только в 2022 году было отловлено 47 рукокрылых, которые принадлежали к пяти видам. Причем два из них — Ночница Наттерера и прудовая ночница занесены в Красную книгу Владимирской области.

Также специалисты по звукам зафиксировали присутствие другого редкого вида летучих мышей — гигантской вечерницы.