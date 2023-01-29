Золотые ворота Владимира при помощи нейросетей получили новый облик

Фото: агрегатор контента с дронов «Чей-то дрон»

Изображения одной из главных достопримечательностей Владимира появились в телеграм-канале агрегатора контента с дронов «Чей-то дрон». Как объяснили сами авторы, при помощи нейросети они решили увидеть, как выглядели бы Золотые ворота в альтернативных реальностях.

За основу взяли собственные фотографии объекта культурного наследия, сделанные с высоты птичьего полета, а дальше они подверглись обработке нейросети. В итоге Золотые ворота предстали в шести различных видах, сохраняя лишь собственные узнаваемые черты.

Напоследок авторы попросили не ругать нейросеть за получившиеся изображения, так как та «еще учится».