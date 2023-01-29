В Юрьев-Польском районе обнаружен сыр неизвестного происхождения

. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, на днях сотрудники ведомства в ходе проверки данных системы «Меркурий» обнаружили факт введения в оборот сомнительной молочной продукции.

Выяснилось, что оптовая компания из Юрьев-Польского района при проведении инвентаризации ввела в число продукции 291 килограмм сыра, на который не имелось документов о его происхождении.

Сыр предназначался для продажи, так что подозрительный продукт мог причинить вред жизни и здоровью людям. В связи с этим компании Россельхознадзор вынес предостережение, а ответственному сотруднику, офорсмившему ветеринарные документы — предупреждение.