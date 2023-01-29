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НовостиПроисшествия29 января 2023 8:10

Во Владимире мошенник обманул 38 человек на 60 миллионов рублей

На днях Фрунзенский районный суд вынес ему приговор
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщают отдел информации и общественных связей регионального УМВД России и прокуратура Владимирской области, 36-летний житель областного центра обвинялся в совершении крупного мошенничества.

Следователи полиции в 2021 году возбудили целый ряд уголовных дел в его отношении, которые затем объединили в одно производство.

Следствием и судом установлено, что в 2014-2020 годах владимирец оказывал юридические и финансовые услуги и убеждал людей заключать договоры займов, а наличные передавать ему якобы для последующего инвестирования и получения больших процентов.

На самом деле высокого дохода инвестиции не приносили, а организатор сомнительного бизнеса платил проценты своим вкладчикам только за счет новых клиентов. Остальные же деньги он тратил на себя.

В общей сложности ему инкриминировалось 38 эпизодов на суму почти в 60 миллионов рублей. При этом в ходе следствия потерпевшим было возвращено около 15 миллионов рублей.

Фрунзенский районный суд Владимира признал мужчину виновным и приговорил его к 7 годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.