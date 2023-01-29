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НовостиОбщество29 января 2023 6:32

Во Владимирской области сельские старосты смогут избираться в советы

Соответствующий закон приняла Государственная Дума России
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщил заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Вячеслав Картухин, 25 января Госдума приняла закон, поддержав инициативу Владимирского отделения Ассоциации юристов России.

В соответствии с ним, сельские старосты получают возможность одновременно занимать должность сельского старосты, а также должность муниципального депутата, который трудится на не постоянной основе.

По мнению Вячеслава Картухина, такая норма повысит статус сельских старост и даст им больше возможностей отстаивать интересы жителей, в то время как раньше подобное совмещение являлось незаконным.

Как это будет работать на практике — покажет время.