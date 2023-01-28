В Муроме молодой парень украл у 62-летнего мужчины кошелек, но денег в нем практически не было

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В Муроме в суд передано дело в отношении ранее судимого 28-летнего мужчины. Его обвиняют в грабеже.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в октябре прошлого года обвиняемый, находясь на улице Серова районного центра, напал на 62-летнего мужчину. Он отобрал у мужчины кошелек, в котором находилось чуть-чуть денег и банковская карта, после чего скрылся.

Пострадавший обратился в полицию. И молодого человека поймали буквально по горячим следам. Его задержали, когда в одном из магазинов он пытался оплатить товар банковской картой потерпевшего. Грабитель признал свою вину. Теперь его судьбу решит суд.