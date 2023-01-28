Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 января 2023 8:56

Власти Петушинского района проверили ход строительства школы на 1100 мест

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото администрации Петушинского района.

Фото администрации Петушинского района.

Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов проверил ход строительства школы на 1100 мест в г. Покров, сообщает пресс-служба районной администрации в ВК. И власти заявляют о высокой скорости работ.

«Необходимо также отметить, что высокая скорость работ в январе обусловлена финансированием объекта. Если на 2022 год в бюджете было предусмотрено только 175 миллионов рублей, то на 2023 году заложены денежные средства в размере более 1 млрд рублей», сообщили власти Петушинского района.

Напомним, что перед строителями стоит задача ежемесячно заливать 1500 кубов бетона, чтобы за зимне-весенний период успеть возвести каркас школы, а летом приступить к внутренним работам. Пока график работ соблюдается - в январе подрядчик должен использовать 1490 кубов бетона. На объекте работает около 100 человек.