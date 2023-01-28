Власти Петушинского района проверили ход строительства школы на 1100 мест

Фото администрации Петушинского района.

Глава администрации Петушинского района Александр Курбатов проверил ход строительства школы на 1100 мест в г. Покров, сообщает пресс-служба районной администрации в ВК. И власти заявляют о высокой скорости работ.

«Необходимо также отметить, что высокая скорость работ в январе обусловлена финансированием объекта. Если на 2022 год в бюджете было предусмотрено только 175 миллионов рублей, то на 2023 году заложены денежные средства в размере более 1 млрд рублей», сообщили власти Петушинского района.

Напомним, что перед строителями стоит задача ежемесячно заливать 1500 кубов бетона, чтобы за зимне-весенний период успеть возвести каркас школы, а летом приступить к внутренним работам. Пока график работ соблюдается - в январе подрядчик должен использовать 1490 кубов бетона. На объекте работает около 100 человек.